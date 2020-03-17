PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

До 3 квітня обмежується в’їзд і виїзд з АР Крим та Севастополя

Для запобігання поширення коронавірусу пропуск на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь і виїзд з неї обмежується до 3 квітня для деяких категорій громадян.

Обмеження не стосуються громадян України та членів їх сімей, осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з АР Крим та м.Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Читайте: У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус

За погодженням з міністерством разом з Адміністрацією Державної прикордонної служби можливий в’їзд і виїзд інших категорій іноземців та осіб без громадянства.

ТИМЧАСОВЕ ЗАКРИТТЯ КПВВ В АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ

❗️До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних…

Опубликовано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Понедельник, 16 марта 2020 г.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві підтвердили два випадки коронавірусу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка