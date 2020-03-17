До 3 квітня обмежується в’їзд і виїзд з АР Крим та Севастополя

Для запобігання поширення коронавірусу пропуск на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь і виїзд з неї обмежується до 3 квітня для деяких категорій громадян.

Обмеження не стосуються громадян України та членів їх сімей, осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з АР Крим та м.Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

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За погодженням з міністерством разом з Адміністрацією Державної прикордонної служби можливий в’їзд і виїзд інших категорій іноземців та осіб без громадянства.

ТИМЧАСОВЕ ЗАКРИТТЯ КПВВ В АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ ❗️До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних… Опубликовано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Понедельник, 16 марта 2020 г.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві підтвердили два випадки коронавірусу.