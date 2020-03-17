Двох бійців ООС поранено біля Новотошківського на Донбасі

Сьогодні, 17 березня, внаслідок обстрілів підконтрольних Росії бойовиків поблизу Новотошківського осколкових поранень зазнали двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Стан здоров’я поранених, яких оперативно доставили до медичного закладу, задовільний.

Ворог здійснював обстріли біля Новотошківського з мінометів калібру 82 мм, випустивши 15 мін.

Сили ООС дали ворогу адекватну відповідь, додали у Генштабі.

Читайте: Бойовики обстріляли ділянки розведення сил Богданівка-Петрівське

– Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей, – йдеться у повідомленні.