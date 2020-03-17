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Факти / Україна

Двох бійців ООС поранено біля Новотошківського на Донбасі

Сьогодні, 17 березня, внаслідок обстрілів підконтрольних Росії бойовиків поблизу Новотошківського осколкових поранень зазнали двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Стан здоров’я поранених, яких оперативно доставили до медичного закладу, задовільний.

Ворог здійснював обстріли біля Новотошківського з мінометів калібру 82 мм, випустивши 15 мін.

Сили ООС дали ворогу адекватну відповідь, додали у Генштабі.

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– Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, біля Зайцевого на Донбасі російські снайпери поранили українського бійця.

Джерело: Штаб ООС

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