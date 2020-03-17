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Факти / Україна / Суспільство

Евакуація українців: SkyUp відкрила продаж квитків з Чехії

Українська авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на додаткові рейси для евакуації українських громадян з Чехії через спалах коронавірусу.

Про це повідомило посольство України в Чехії у Тwitter.

– Для евакуації українських громадян з Чехії українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси 22 і 24 березня, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, український посол у Чехії Євген Перебийніс зазначив, що понад 3 тис. громадян України зареєструвалися до посольства у Чехії для евакуації.

– Понад 3 000 громадян України зареєструвалися у посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину.

Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp. Готуємо також з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами, – написав він.

Нагадаємо, із 17 березня, Україна закрила регулярне авіасполучення із світом. Аеропорти прийматимуть окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.

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