Ігоря Петрашка призначено міністром розвитку економіки

Ігор Петрашко став новим міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Народні депутати підтримали його кандидатуру 243 голосами.

– Вважаю його одним із кращих економістів України, який допоможе нам рухатись уперед напередодні економічної кризи. Він має потужний менеджерський досвід, широкі міжнародні зв’язки та бачення, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у парламенті.

Останнім часом Петрашко був економістом в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.

Він закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування. У нього також є диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта у США.

З 1996 року Петрашко працював у різних американських, російських та українських консалтингових компаніях, а також сфері інвестиційних послуг.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Попередній міністр економіки Тимофій Милованов відмовився залишатись у переобраному уряді.

Фото: elevatorist.com