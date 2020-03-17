Кабмін звернеться до МВФ за допомогою у боротьбі з коронавірусом – Шмигаль

Під час засідання уряду профільні міністерства отримали доручення підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, міністерства повинні оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1 тис. грн громадянам, які мають пенсію менше ніж 5 тис. грн.

Читайте: МВФ готовий виділити на боротьбу з коронавірусом кредитів на $1 трлн

Нагадаємо, 16 березня під засідання Кабміну було ухвалене рішення про закриття метро у Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня.

Крім того, з 12.00 18 березня припиняється залізничне, авіасполучення, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення.