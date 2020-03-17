Карантин у Києві: студентів з гуртожитків відправлять додому

Студенти столичних навчальних закладів, які проживають у гуртожитках, будуть відправлені додому.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на прес-брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції.

– Сьогодні ухвалено доручення керівникам навчальних закладів відправити студентів додому, оскільки карантин студентами сприймається як додаткові канікули, і вони залишаються в Києві. Є велике прохання відправити всіх додому і обмежити доступ до гуртожитків, – сказав Поворозник.

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Водночас, він не уточнив, як студенти мають виїхати з Києва у зв’язку з тим, що будь-яке транспортне пасажирське перевезення зі столицею припинено.

Нагадаємо, з 18 березня Київ впроваджує масковий режим – їздити у маршрутках, автобусах, тролейбусах та трамваях можна буде лише у масках.