Карантин в Україні можуть продовжити – у МОЗ назвали умову

Карантин в Україні можуть продовжити, якщо епідемічна ситуація в країні і в Євросоюзі буде небезпечною.

Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації у сусідів, у країнах Євросоюзу і на території України. Усі заходи, які ми робимо, сьогодні ми робимо з превентивною метою. Водночас ми не виключаємо запровадження заходів реагування у разі масового поширення захворюваності на території України, – сказав він.

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Він додав, що про можливість продовження карантину, МОЗ проситиме Кабмін ближче до дати завершення нинішнього карантину.

Також він зазначив, що тепер брифінги проводитимуться без безпосередньої участі журналістів. ЗМІ надсилатимуть свої запитання онлайн і уповноважений представник відповість на них.

Нагадаємо, карантин в Україні запровадили 12 березня. Він триватиме три тижні – до 3 квітня. У цей період важливо якомога рідше виходити на вулицю і обмежити перебування в місцях великого скупчення людей. З 17 березня в Україні закриті на карантин всі кафе і ресторани, проте супермаркети, банки, АЗС і аптеки продовжать обслуговувати людей.