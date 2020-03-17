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Факти / Україна

Карантин в Україні: на авіаперевезення встановлять граничні тарифи

Міністерство інфраструктури встановить граничні тарифи на авіаційні перевезення для повернення українських громадян з-за кордону.

– Йдеться про рейси, які здійснюватимуться авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому, – йдеться в повідомленні.

Це рішення Кабміну діятиме на період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

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З 17 березня в Україні та Києві зокрема припиняє роботу метрополітен включно до 3 квітня (дата закінчення загальнонаціонального карантину).

Повністю припиняється міжміське та міжобласне сполучення на автобусах чи за допомогою залізниці.

Авіакомпанії припиняють усі вильоти з країни, окрім рейсів, які призначені для евакуації.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради 17 березня ухвалили закон щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції. За законопроект проголосували 344 парламентарі.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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