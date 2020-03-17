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Факти / Україна

Карантин в Україні: скільки коштує тест на коронавірус

Ціна експрес-тесту на коронавірус варіюється від $30 до $60 в залежності від країни.

Про це повідомила координатор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Доріт Нітзан.

– Вартість тесту на коронавірус залежить від країни і її розміру, близько $30-$60, в залежності від розміру, тому деякі країни змушені бути економні в їх використанні, – сказала вона.

Читайте: Карантин у Києві: адреси аптек, куди надійдуть маски (СПИСОК)

За її словами ВООЗ вивчає дешевші варіанти, але всі вони повинні пройти верифікацію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 21 березня Україна отримає 1 млн швидких тестів на коронавірус.

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