Кількість пасажирів у транспорті контролюватиме поліція і водії

Поліція та водії громадського транспорту слідкуватимуть за тим, щоб у транспорті не було більше 10-20 пасажирів під час карантину.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу

– Стосовно того, як буде контролюватись кількість пасажирів у маршрутках, автобусах, тролейбусах, трамваях. Насапмперед, це буде обов’язки водія. Якщо пасажири не будуть слухатись водія, він має право викликати поліцію. З поліцією проводять певний інструктаж, вона буде готова долучатись на кожен такий виклик. Плюс – поліція обіцяє забезпечити в топ-місцях посадки своїх патрульних, щоб забезпечувати правопорядок, – зазначив лікар.

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17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 людей.

З 16 березня Україна на два тижні закриває кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Наразі відомо про 7 випадків інфікування коронавірусом в Україні: 4 випадки в Чернівецькій області, 1 в Житомирській (летальний), 2 у Києві.