Коронавірус у Києві: хворий хлопець відвідував жінку, яка померла на Житомирщині

У Києві зафіксували два випадки коронавірусу.

Одним з хворих виявився київський студент, який контактував з жінкою, яка померла від коронавірусу в Житомирській області.

Він відвідував її з онукою пенсіонерки. Зараз він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні в Києві.

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Хвора жінка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Зараз вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома.

– Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі, – сказав Кличко.

Нагадаємо, 16 березня тест підтвердив два перших випадки зараження Covid-19 в Києві. Всього в Україні підтверджено сім випадків інфікування коронавірусом, з них один — летальний.