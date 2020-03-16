Коронавірус у Києві: хворий хлопець відвідував жінку, яка померла на Житомирщині

У Києві зафіксували два випадки коронавірусу.
Одним з хворих виявився київський студент, який контактував з жінкою, яка померла від коронавірусу в Житомирській області.
Він відвідував її з онукою пенсіонерки. Зараз він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні в Києві.
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Хвора жінка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Зараз вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома.
– Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі, – сказав Кличко.
Нагадаємо, 16 березня тест підтвердив два перших випадки зараження Covid-19 в Києві. Всього в Україні підтверджено сім випадків інфікування коронавірусом, з них один — летальний.
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