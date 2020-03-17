Коронавірус в Україні: глава МОЗ закликав українців підтримати лікарів

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликав українців підтримати медиків в умовах коронавірусу.

– На передовій знаходяться наші українські лікарі, вони перебувають в епіцентрі хвороби і кожного дня ризикують власним життям, рятуючи пацієнтів. Це люди, на яких не розповсюджуються карантин, – сказав Ємець.

Також він додав, що лікарі роблять геройський вчинок, виконуючи свою роботу.

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– Я закликаю всю лікарську спільноту, усвідомити ту міру відповідальності, яку поклала на нас доля. Захист лікаря – спасіння людей, – додав міністр.

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