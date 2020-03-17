Уже кілька тижнів у світі спостерігається значний спалах нового типу коронавірусу під назвою Covid-19. Першими від нього постраждали концерти і різноманітні виставки. Їх вирішили скасувати, щоб унеможливити розповсюдження захворювання.

Після цього “під удар” потрапили спортивні змагання. Частину з них вирішили проводити без глядачів, а частину – скасували. Також страждають і фондові ринки, індекси яких знижуються протягом кількох тижнів.

Україна вживає всіх необхідних заходів, щоб зменшити ризики захворювання на новий коронавірус, хоча нині в країні зафіксовано сім випадків інфікування Covid-19, один з яких став летальним.

З метою недопущення подальшого розповсюдження захворювання такі міста, як Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Івано-Франківськ та Миколаїв вирішили запровадити більш жорсткий карантин.

А президент Володимир Зеленський навіть запропонував заборонити приймати відвідувачів закладам культури, харчування, розваг і послуг з 17 березня.

З 12.00 18 березня глава держави також пропонує заборонити залізничне, авіа та автобусне сполучення, роботу метро та міжміське пасажирське перевезення.

Це означає, що не працюватимуть жодні заклади, окрім банків, продуктових магазинів, аптек та АЗС. Звичайно, такий розвиток подій має вплинути на економіку України.

Факти ICTV звернулися до члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, аби розібратися у тому, які ризики несе коронавірус для економіки нашої країни.

– Я так думаю, що це велике випробування для світу і, напевно, подальший шлях розвитку світової економіки буде дещо іншим, – каже економіст.

Ситуація у світі

Проте не всі вважають, що подібна ситуація несе лише негатив для країн і їхніх економік.

Так, Лі Еделькорт з Нідерландів, яка займається прогнозом глобальних трендів, заявила, що більш повільний ритм життя може мати позитивний вплив.

Наприклад, у Китаї, звідки почалося поширення коронавірусу Covid-19, зменшення виробництва призвело до того, що повітря в країні стало чистішим.

– Це означає, що завдяки вірусу ми побачимо, як уповільнення та закриття (заводів – Ред.) може створити краще середовище, яке буде помітним у великих масштабах. Я сподіваюся, що це допоможе створити іншу, кращу систему, яка більше поважатиме умови людської праці, – сказала Еделькорт виданню Dezeеn.

За її словами, наразі важко точно сказати, який вплив матиме пандемія Covid-19 на світ, але він точно буде, адже багатьом країнам найближчим часом доведеться запроваджувати заходи, подібні до тих, які є в Італії і Китаї (закриття навчальних закладів, обмеження громадських заходів, дезінфекція в аеропортах тощо).

Світу доведеться пристосуватися до нового ритму і реалій виробництва, адже зараз не можна розраховувати на те, що Китай і надалі вироблятиме близько 90% усіх товарів.

– Ми отримаємо чисту сторінку, на якій зможемо почати з нуля, оскільки під час уповільнення багато компаній і грошей просто зникнуть. Для перезапуску знадобиться розуміння та сміливість, яка дозволить побудувати нову економіку з іншими цінностями та управлінням виробництвом, транспортом, дистрибуцією та роздрібною торгівлею, – вважає прогнозист.

Проте Пендзин вбачає у такому розвитку подій і певні проблеми, які пов’язані із тим, як може перевтілитися економіка за час пандемії.

– Кожна країна шукає способи для підтримки національного товаровиробника, а в США взагалі дають тримісячні канікули на сплату податків для всіх своїх громадян та бізнесу, і ніхто не каже, що це не ринковий метод. Тобто, кожен рятується як може. Всі рятуються не як загальносвітова економіка, не як співдружність, а кожен намагається щось зробити у “національній хаті”, – каже він.

Експерт додає, що в Італії, наприклад, є невдоволення діями ЄС, який майже не допомагає. Тобто, кожна країна найбільше сконцентрована на собі.

Чого чекати економіці України

Не варто сподіватися, що коронавірус може не вдарити по українській економіці, адже всі чудово бачать падіння гривні, яке спостерігається вже близько тижня, а в НБУ заявляють про більшу підготовленість до кризової ситуації.

Особливо постраждають сфери торгівлі та послуг, які припиняють свою діяльність в містах України.

– Якщо ми з вами врахуємо те, що основним генератором валового внутрішнього продукту в Україні, близько шести-дев’яти місяців, виступає саме роздрібна торгівля, то подібні об’єктивні скорочення через спалах коронавірусу можуть призвести до скорочення очікуваних обсягів зростання ВВП у 2020 році, – розповів Пендзин.

Крім того, очікується падіння цін на сировинних ринках, де Україна представлена як експортер. Запозичення для нашої країни також стануть дорожчими, оскільки інвестори йдуть через пандемію. Проте інвестиції повернуться вже після того, як ситуація вирівняється.

Не варто очікувати й того, що хтось прийде на допомогу Україні, адже кожна країна “намагається вижити як може”. Така ситуація, в свою чергу, обов’язково вплине на те, яким світ та його економіка будуть після завершення кризи.

– Світ охопила пандемія і доки вона не закінчиться, він перебуватиме в дуже серйозній турбулентності… Питання глобалізації, напевно, відходитиме на другий план. В епоху серйозних потрясінь дуже посилюється значення національних кордонів, національної системи охорони здоров’я, національної допомоги, – каже економіст.

Після пандемії економіка може бути більше прив’язаною до національних особливостей, економік, кордонів тощо.

Чи може економіка України виграти від коронавірусу



Наразі варто сподіватися лише на те, що Україна вийде з пандемії без великих втрат для економіки.

Станом на сьогодні прогнози щодо того, що робити вже після пандемії просто не можна. Адже ми напевне не знаємо, скільки триватимуть обмеження, стоятимуть підприємства, в якому стані буде світова економіка.

Пендзин зауважив, що експорт сировини – це великий мінус для України. А от ті держави, які виробляють кінцеву продукцію, можуть швидко пристосуватися до нових умов.

– Ми, на жаль, знаходимося в зовсім інакшому стані і говорити про те, що Україна може бути тією країною, яка може виграти у результаті пандемії коронавірусу я б не взявся. Ми занадто інертні і старі (в устаткуванні, техніці, структурі економіки), – підсумував економіст.

Наразі Україні залишається чекати і робити все, щоб не допустити стрімкого економічного падіння під час пандемії коронавірусу, а паралельно із тим – забезпечити захист своїх громадян від нового захворювання. Можна з упевненістю сказати, що саме на цьому зараз і зосереджена команда президента.

Владислав Бомбела