Медична маска в аптеці: ціна і де купити

Станом на 17 березня купити медичну маску стало практично неможливо у всіх регіонах України. Спалахи коронавірусу, яких дедалі стає більше, викликають у людей паніку. В Україні зареєстровано сім випадків зараження коронавірусом. Через поширення Covid-19 у країні запровадили карантин.

Ситуація сприяє продажу медичних масок, Арбідолу та інших засобів захисту від нового захворювання.

На українських сайтах аптек одноразових масок вже немає. В аптеках їх такоже не можна купити.

Деякі супермаркети продають маски за завищеними цінами – 5 шт. за 115 грн, а також упаковки з 50 масок за 1 200 грн.

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У деяких інтернет-магазинах маски вже давно закінчилися.

Замовити медичні маски можна на популярній торговельній платформі, але також за дуже завищеною ціною.

До слова, у Святошинському районі Києва затримали членів злочинного угрупування, що 13 березня внаслідок організованого нападу викрали 100 тис. медичних масок. Засобів індивідуального захисту було викрадено на суму близько 1 млн грн.