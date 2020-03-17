PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Медичних масок у Києві майже не лишилося: ціна і де купити

Станом на 17 березня купити медичну маску стало практично неможливо у всіх регіонах України. Спалахи коронавірусу, яких дедалі стає більше, викликають у людей паніку. В Україні зареєстровано сім випадків зараження коронавірусом. Через поширення Covid-19 у країні запровадили карантин.

Ситуація сприяє продажу медичних масок, Арбідолу та інших засобів захисту від нового захворювання.

На українських сайтах аптек одноразових масок вже немає. В аптеках їх такоже не можна купити.

Деякі супермаркети продають маски за завищеними цінами – 5 шт. за 115 грн, а також упаковки з 50 масок за 1 200 грн.

Медична маска в аптеці: ціна і де купити

Медична маска в аптеці: ціна і де купити

Медична маска в аптеці: ціна і де купити

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

У деяких інтернет-магазинах маски вже давно закінчилися.

Медична маска в аптеці: ціна і де купити

Замовити медичні маски можна на популярній торговельній платформі, але також за дуже завищеною ціною.

Медична маска в аптеці: ціна і де купити

До слова, у Святошинському районі Києва затримали членів злочинного угрупування, що 13 березня внаслідок організованого нападу викрали 100 тис. медичних масок. Засобів індивідуального захисту було викрадено на суму близько 1 млн грн.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка