Медикам доплачуватимуть до 200% надбавки за роботу з хворими на коронавірус – закон

Медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати.
Також доплати отримають окремі категорії працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.
Відповідні заходи передбачає закон №3219 щодо боротьби з коронавірусом.
Надбавка надходитиме на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусу до завершення виконання цих заходів.
Закон щодо боротьби з коронавірусом by Віта Гірко on Scribd
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Нагадаємо, 17 березня під час позачергового засідання Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом.
Він, зокрема, передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.