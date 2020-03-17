Метро в Києві закрито через карантин: маршрути наземки, які його замінять

За всіма трьома лініями метро у Києві, яке буде закрито 17 березня з 23.00, ходитиме наземний транспорт.

У Київпастрансі нагадали маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Читайте: Укрзалізниця скасовує приміські електрички з 18 березня

За червоною Святошинсько-Броварською лінією метрополітену від ст.м. Академмістечко до ст. м. Лісова курсуватимуть автобуси №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, тролейбуси №№ 5,7, 43,50, трамваї №№ 1, 3, 14, 15, 18 і маршрутне таксі № 228.

Святошинсько-Броварською лінією метрополітену від ст.м. Академмістечко до ст. м. Лісова курсуватимуть автобуси №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, тролейбуси №№ 5,7, 43,50, трамваї №№ 1, 3, 14, 15, 18 і маршрутне таксі № 228. За зеленою Сирецько-Печерською лінії від ст. м. Червоний Хутір до ст. м. Сирець курсуватимуть автобуси №№ 51, 63, 45, 91, тролейбуси №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваї №№ 14, 15, 18 і маршрутні таксі №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Сирецько-Печерською лінії від ст. м. Червоний Хутір до ст. м. Сирець курсуватимуть автобуси №№ 51, 63, 45, 91, тролейбуси №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваї №№ 14, 15, 18 і маршрутні таксі №№ 220, 516, 155, 166, 500. За синьою Куренівсько-Червоноармійською лінією від ст. м. Героїв Дніпра до ст. м. Теремки курсуватимуть автобуси №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, тролейбуси №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваї №№ 11, 12, 16, 17, 19 маршрутні таксі № 155, 166, 500.

Зверніть увагу на те, що в транспорт пускатимуть тільки за наявності медичних масок.

Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня через коронавірус.