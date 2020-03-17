Митниця не знає про “перехоплення масок” для Словаччини німцями – Нефьодов

У митниці немає підтверджень про велике постачання масок для Словаччини, яке нібито перехопила Німеччина.

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина планувала купити у України 2 млн медмасок, але Україна нібито продала їх Німеччині.

– За весь 2020 рік у Німеччину було експортовано 690 тис. масок. Я не хочу давати політичні оцінки, для кого були ці заяви, але у нас немає підтверджень, що подібні дії мали місце, – прокоментував глава Держмитниці.

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Нефьодов також повідомив, що Україна експортувала в лютому 2020 року 46 тонн антисептичних засобів, як і в лютому минулого року.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Словаччина дійсно намагалася купити маски, і планувала зробити це в обхід українського законодавства.