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Факти / Україна / Суспільство

На Харківщині призов до армії переноситься через коронавірус

В Харківській області до 3 квітня не викликатимуть майбутніх строковиків  до військових комісаріатів для уточнення даних.

Про це розповів Харківський обласний військовий комісар Юрій Калгушкін.

– Зараз нами відпрацьовуються пропозиції про перенесення термінів призову на строкову військову службу на травень-червень. Відправлення у військові частини мали початися приблизно з 7 квітня, а тепер вони будуть у травні-червні, – сказав він.

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У військкоматі займатимуться вивченням особових справ призовників.

– 3 квітня почнемо оповіщення та виклики їх до військових комісаріатів для проходження медичного огляду, – пояснив військовий комісар.

Весняний призов має стартувати 1 квітня 2020 року.

Раніше, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову службу з 18 років.

Джерело: Вечірній Харків

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