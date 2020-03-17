Нові лідери призупиняють виробництво 3 сезону через коронавірус

Медіагрупа StarLightMedia і Громадська Наглядова Рада національного телепроекту Нові лідери призупиняє виробництво третього сезону.

– У зв’язку зі всесвітньою епідемією Covid-19, а також із економічною кризою, що поширюється, повідомляємо, що змушені призупинити 3 сезон проекту Нові лідери на невизначений термін, – йдеться у заяві.

1 березня 2020 року ми за підтримки багатьох суспільних діячів і організацій, після дискусій про актуальність проекту, підтвердивши один одному відданість ідеї безперервних зусиль у пошуку Нових Лідерів, у безперервності промоції освіченості і відповідальності, відкрили Третій сезон програми.

Ми розпочали рекламну кампанію, звірили з партнерами очікування побачити сотні, а може, і тисячі якісних проектів і лідерів. Уже у перший день ми побачили зареєстрованих до участі героїв – програму без сумніву чекають ті, хто вірить у зміни, у поступ, і готові заради цього до роботи.

Команда проекту дякує учасникам і виборцям, які зареєструвалися на сайті, а також усім, хто долучився до інформаційної кампанії, закликаючи достойних людей ставати Новими Лідерами.

– Ми сильніші за обставини, але лідерство передусім означає усвідомлення всіх ризиків для команди і довколишніх, а також ухвалення складних рішень і відповідальність за них з погляду доцільності та безпеки. Виробництво проекту передбачає організаційні виклики процесу підготовки та зйомок, а ми не хочемо нікого наражати на зайву небезпеку і будемо дотримуватися карантину, – йдеться у повідомленні.

Надзвичайна ситуація, що склалася нині в Україні і світі – серйозне випробування для всіх нас. Саме в такі скрутні часи кожен має усвідомити відповідальність і робити все від нього залежне, щоб допомогти здолати кризу. Сьогодні кожен із нас має стати лідером у щоденному житті, яке підготувало чимало викликів.

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Команда проекту Нові лідери закликає не піддаватися паніці, берегти себе і своїх близьких. Виконувати усі рекомендації, покликані убезпечити наших громадян – найперша з яких – соціальна самоізоляція, припинення усіх активностей за межами дому, від яких можна відмовитись.

– Ми свідомі, що не можемо закликати, не підтвердивши заклики рішеннями і власним прикладом, – наголосила команда проекту.

В Україні зареєстровані 7 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. У Чернівецькій області – чотири випадки, Київській – два та в Житомирській – один (один летальний).

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівецькій та Житомирській областях запроваджується режим надзвичайної ситуації.