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Факти / Україна / Суспільство

Пасажирське сполучення з Києвом закривають опівдні 18 березня

Приміське, міжміське та міжобласне пасажирське сполучення з Києвом буде припинено опівдні 18 березня.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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– Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському та міжобласному сполученнях забороняється з 12.00 завтрашнього дня, – каже Поворозник.

Відповідальність за доставку людей з передмістя на роботу у Київ лежить на керівниках підприємств.

Нагадаємо, з 18 березня їздити у маршрутках, автобусах, тролейбусах та трамваях можна буде лише у масках. В салоні громадського транспорту може одночасно перебувати не більше 10 пасажирів.

Джерело: КМДА

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