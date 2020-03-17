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Факти / Україна

Погода в Україні на 17 березня (КАРТА)

Погода в Україні 17 березня буде теплою і сонячною. Температура повітря вдень сягатиме деяких областях до 12°C тепла.

Теплу погоду обіцяють на Закарпатті до +12° C. Найхолодніше буде в Харківській, Сумській та Донецькій областях 7°C

Вітер буде південно-західний до 3-8 метрів в секунду. Вночі по всій території України очікується мороз. На Сході до 8°C морозу.

Читайте: Весняні канікули 2020 в Україні – дата

У Києві очікується невеликий дощ. Вдень до 8°C тепла, а вночі до -1°C.

Погода в Украине на сегодня, 17 марта 2020

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.

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