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Факти / Україна

Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом

Депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

За законопроект проголосували 344 парламентарія.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.

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У законі йдеться про:

  • організацію закупівлі робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;
  • можливість повної передоплати за товари і послуги для запобігання та боротьби з коронавірусом;
  • введення карантину прирівнюється до форс-мажорних обставин;
  • можливість працювати дистанційно на період карантину, або надання відпустки;
  • звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів, що закуповуються з метою запобігання і боротьби з коронавірусом;
  • порушення обсервації – адміністративне покарання, а умисне зараження людей – кримінальна відповідальність;
  • додаткові надбавки медперсоналу, які працюють над ліквідацією епідемії коронавіруса.

Також Верховна Рада ухвалила закон №2538 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

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