Депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.
За законопроект проголосували 344 парламентарія.
Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.
Читайте: Уряд готовий запровадити надзвичайних стан по всій території України – Шмигаль
У законі йдеться про:
- організацію закупівлі робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;
- можливість повної передоплати за товари і послуги для запобігання та боротьби з коронавірусом;
- введення карантину прирівнюється до форс-мажорних обставин;
- можливість працювати дистанційно на період карантину, або надання відпустки;
- звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів, що закуповуються з метою запобігання і боротьби з коронавірусом;
- порушення обсервації – адміністративне покарання, а умисне зараження людей – кримінальна відповідальність;
- додаткові надбавки медперсоналу, які працюють над ліквідацією епідемії коронавіруса.
Також Верховна Рада ухвалила закон №2538 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.