Ігоря Петрашка призначено міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Останні роки, з квітня 2013-го, він працював в агрохолдингу UkrLandFarming на посаді заступника генерального директора.

Коротка біографія Ігоря Петрашка:

Закінчив Національний університет Львівська політехніка, отримавши ступінь бакалавра бізнес-адміністрування.

Має також диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

У 1996-1999 роках працював консультантом з корпоративної реструктуризації у консорціумі компаній під егідою TACIS (Україна).

У 2001-2002 роках – робота у компанії Enron.

У наступні два роки Петрашко був старшим консультантом компанії GlobalSpec (США), відповідав за стратегічне планування та корпоративні фінанси.

З 2004-го до 2007 року працював у московському, а пізніше у київському представництві компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг із супроводу транзакцій і був партнером.

У 2007-2013 роках очолював інвестиційно-банківське управління інвестиційної компанії Трійка Діалог Україна, був керуючим директором, а потім – головою Департаменту корпоративного бізнесу в Сбербанке России.

З квітня 2013 року був заступником гендиректора в агрохолдингу UkrLandFarming.

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Нагадаємо, 17 березня Ігор Петрашко став новим міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Народні депутати підтримали його кандидатуру 243 голосами.

Фото: elevatorist.com