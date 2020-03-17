Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Таким рішенням суд задовольнив клопотання прокуратури.

Засідання проходило лише за участі сторін справи через загрозу поширення в Україні коронавірусу.

Слідство просило взяти під варту Левіна, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, інших фігурантів справи, а також знищенні речових доказів.

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Водночас захисник Левіна Ігор Мокін просив відпустити підзахисного під нічний домашній арешт або під особисте зобов’язання. Адвокат наголошував на необґрунтованості підозри та недоведених ризиках.

Сам підозрюваний свою провину у злочині заперечує.

Нагадаємо, 16 березня підозрюваного у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна екстрадували з Болгарії, де його затримали у січні.