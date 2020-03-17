Кільцевий рух міської електрички в Києві тимчасово припинить роботу з 18 березня.

Причиною зміни у графіку міської електрички стала несправність вагонів і недостатня кількість справних електропоїздів, повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Міська електричка перестане курсувати за такими напрямками:

Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця);

Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця).

Планується перехід на “човниковий” рух електропоїздів на ділянці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і від ст. Почайна до з.п. Троєщина.

Читайте: У транспорт Києва пускатимуть лише в масках – КМДА

Курсування відбуватиметься у години пік. Точний розклад руху електропоїздів буде повідомлено додатково.

Як відомо, о 23.00 17 березня у Києві закриють метрополітен, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів.