Кільцевий рух міської електрички в Києві тимчасово припинить роботу з 18 березня.
Причиною зміни у графіку міської електрички стала несправність вагонів і недостатня кількість справних електропоїздів, повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Міська електричка перестане курсувати за такими напрямками:
- Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця);
- Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця).
Планується перехід на “човниковий” рух електропоїздів на ділянці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і від ст. Почайна до з.п. Троєщина.
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Курсування відбуватиметься у години пік. Точний розклад руху електропоїздів буде повідомлено додатково.
Як відомо, о 23.00 17 березня у Києві закриють метрополітен, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів.