До Києва щодня доправлятимуть 4 тис. тестів на Covid-19

Кожного дня у лікарні Києва довозитимуть по 4-5 тис. тестів для діагностики коронавірусу.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, наразі пройти тестування на наявність інфекції можна у кількох столичних лікарнях.

– Це лікарні №4 і №9. Це Олександрівська клінічна лікарня. Дитячі лікарні №1 і №2, інфекційна дитяча лікарня, а також перинатальний центр на Оболоні. Тестів на сьогодні достатньо.

Ми очікуємо з дня на день вже регулярні надходження. Це 4-5 тисяч на день для того, кому за медичними показами буде потрібно пройти тест, – заявив Поворозник