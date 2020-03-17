В Україні підтвердили ще 7 випадків зараження Covid-19

Станом на 20.00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на Covid-19:

Чернівецька (10);

Житомирська (1);

Київська (1) області та м. Київ (2).

Із виявлених 17 березня:

Київська обл. (1) – 44-річний чоловік, що був закордоном;

Чернівецька область (6 випадків) – 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

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17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 людей.

З 16 березня Україна на два тижні закриває кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу.