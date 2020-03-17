На засідання Верховної Ради 17 березня деякі народні депутати України прийшли в масках і респіраторах, щоб захиститися від коронавірусу.
Стильною чорною маскою запаслася Юлія Тимошенко. Моду на кольорові маски в умовах пандемії ввели відомі світові бренди.
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У свою чергу Наталія Королевська прийшла в парламент не лише в масці, а й в рукавичках. Превентивні методи захисту заважали їй під час виступу в Раді.
Також в масці з’явилася нардеп ЄС Ірина Геращенко.
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Від Тимошенко до Королевської: нардепи на засіданні в масках та гумових рукавичках / 7 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що 17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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