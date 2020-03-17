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Факти / Україна / Політика

Від Тимошенко до Королевської: нардепи на засіданні в масках та гумових рукавичках

На засідання Верховної Ради 17 березня деякі народні депутати України прийшли в масках і респіраторах, щоб захиститися від коронавірусу.

Стильною чорною маскою запаслася Юлія Тимошенко. Моду на кольорові маски в умовах пандемії ввели відомі світові бренди.

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У свою чергу Наталія Королевська прийшла в парламент не лише в масці, а й в рукавичках. Превентивні методи захисту заважали їй під час виступу в Раді.

Також в масці з’явилася нардеп ЄС Ірина Геращенко.

Від Тимошенко до Королевської: нардепи на засіданні в масках та гумових рукавичках / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що 17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який  передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

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