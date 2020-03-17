PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вокаліст Anacondaz – Дудю: Крим однозначно віджали, це – анексія

Приєднання Росією Криму в 2014 році було анексією, яка завдала негативних наслідків для Росії, заявив вокаліст гурту Anacondaz Сергій Сега Карамушкін в інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю.

– Ставлюся до цього як до анексії – однозначно. “Віджали”. Я не радий тому, що сталося. Це велика помилка, наслідки якої ми будемо довго розсьорбувати, – сказав він.

Anacondaz – російська паузерн-реп група, утворена в Астрахані у 2009 році. Музикантам заборонили в’їзд до України в липні 2017 року – через два роки після того, як вони виступили в анексованому Криму.

Читайте: До 3 квітня обмежується в’їзд і виїзд з АР Крим та Севастополя

– Тоді ми не могли подумати, що це може призвести до наслідків. Плюс у нас були зобов’язання перед організаторами та тусовкою. Я розцінюю це, як косяк, – пояснив дії групи Сега.

Момент на 32 хвилині 35 секунді:

Нагадаємо, шість років тому Росія анексувала Крим. Як агресор окупував півострів, що там відбувається через шість років після анексії та як події тих часів змінили життя українців – в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка