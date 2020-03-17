Вокаліст Anacondaz – Дудю: Крим однозначно віджали, це – анексія

Приєднання Росією Криму в 2014 році було анексією, яка завдала негативних наслідків для Росії, заявив вокаліст гурту Anacondaz Сергій Сега Карамушкін в інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю.

– Ставлюся до цього як до анексії – однозначно. “Віджали”. Я не радий тому, що сталося. Це велика помилка, наслідки якої ми будемо довго розсьорбувати, – сказав він.

Anacondaz – російська паузерн-реп група, утворена в Астрахані у 2009 році. Музикантам заборонили в’їзд до України в липні 2017 року – через два роки після того, як вони виступили в анексованому Криму.

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– Тоді ми не могли подумати, що це може призвести до наслідків. Плюс у нас були зобов’язання перед організаторами та тусовкою. Я розцінюю це, як косяк, – пояснив дії групи Сега.

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Нагадаємо, шість років тому Росія анексувала Крим. Як агресор окупував півострів, що там відбувається через шість років після анексії та як події тих часів змінили життя українців – в матеріалі Фактів ICTV.