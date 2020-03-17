Як працюватиме Нова пошта під час карантину

Нова пошта продовжить працювати під час карантину у повному обсязі.

– Наша компанія буде й надалі підтримувати українців і доставляти все необхідне, зокрема продукти харчування, медичне обладнання, захисні матеріали, дезінфікувальні й антисептичні засоби тощо, – йдеться у повідомленні Нової пошти.

Так, усі відділення працюватимуть у штатному режимі. Кожне з них оснастили дезінфекторами, захисними масками та рукавичками.

Дізнатися графік роботи відділення Нової пошти можна на сайті.

Також працівники контролюватимуть відстань черги і не допускатимуть великого скупчення людей.

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Увесь вантаж і посилки з відділень, які розташовані у ТРЦ, будуть направлені у найближчі відділення.

Список відділень можно подивитися тут.

У ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки і до яких є доступ – відділення працюють в штатному режимі.

Раніше стало відомо, що Нова пошта виділить 25 млн грн для боротьби з Covid-19. Кошти підуть на закупівлю необхідного обладнання для ефективного лікування вірусних інфекцій в лікарнях.