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Факти / Україна / Суспільство

Як працює транспорт у Києві під час карантину

На засіданні Кабміну вирішили зупинити роботу метрополітенів, а також скасувати авіа-, залізничне та автобусне сполучення між містами та областями України.

З 17 березня в Україні та Києві зокрема припиняє роботу метрополітен включно до 3 квітня (дата закінчення загальнонаціонального карантину).

Повністю припиняється міжміське та міжобласне сполучення на автобусах чи за допомогою залізниці.

Авіакомпанії припиняють усі вильоти з країни, окрім рейсів, які призначені для евакуації.

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Міський транспорт у Києві курсуватиме у звичайному режимі, однак під час перевезення у салоні має бути не більше 10 пасажирів одночасно.

Йдеться про рух трамваїв, тролейбусів, автобусів та маршрутного таксі.

Раніше в КМДА повідомили про запровадження у Києві з 17 березня додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.

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