Як працює транспорт у Києві під час карантину

На засіданні Кабміну вирішили зупинити роботу метрополітенів, а також скасувати авіа-, залізничне та автобусне сполучення між містами та областями України.
З 17 березня в Україні та Києві зокрема припиняє роботу метрополітен включно до 3 квітня (дата закінчення загальнонаціонального карантину).
Повністю припиняється міжміське та міжобласне сполучення на автобусах чи за допомогою залізниці.
Авіакомпанії припиняють усі вильоти з країни, окрім рейсів, які призначені для евакуації.
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Міський транспорт у Києві курсуватиме у звичайному режимі, однак під час перевезення у салоні має бути не більше 10 пасажирів одночасно.
Йдеться про рух трамваїв, тролейбусів, автобусів та маршрутного таксі.
Раніше в КМДА повідомили про запровадження у Києві з 17 березня додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.
Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.
13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.