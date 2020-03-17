Пошта – один з найбільш зручних способів доставки. Відправляти і отримувати відправлення можна поруч з домівкою або роботою, а при бажанні – кур’єр принесе на вказану адресу.
Однак іноді виникає питання – як відстежити відправлення з Нової пошти.
Для того, щоб спланувати час і точно знати, коли надійде відправлення на потрібне відділення Нової пошти, досить відстежити її за номером телефону і накладної.
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Як відстежити відправлення:
КРОК 1. Дізнаємося номер накладної
КРОК 2. Заходимо на сайт Нової пошти
КРОК 3. Зліва у віконці Відстежити вводимо потрібний номер накладної
КРОК 4. Дивимося, де наразі знаходиться відправлення
Раніше Факти ICTV писали, що Нова пошта виділить 25 млн для боротьби з Covid-19.
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