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Факти / Україна / Суспільство

Як відстежити відправлення з Нової пошти – інструкція

Пошта – один з найбільш зручних способів доставки. Відправляти і отримувати відправлення можна поруч з домівкою або роботою, а при бажанні – кур’єр принесе на вказану адресу.

Однак іноді виникає питання – як відстежити відправлення з Нової пошти.

Для того, щоб спланувати час і точно знати, коли надійде відправлення на потрібне відділення Нової пошти, досить відстежити її за номером телефону і накладної.

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Як відстежити відправлення:

КРОК 1. Дізнаємося номер накладної

КРОК 2. Заходимо на сайт Нової пошти

новая почта

КРОК 3. Зліва у віконці Відстежити вводимо потрібний номер накладної

КРОК 4. Дивимося, де наразі знаходиться відправлення

Раніше Факти ICTV писали, що Нова пошта виділить 25 млн для боротьби з Covid-19.

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