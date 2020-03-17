Якщо буде багато хворих на коронавірус, ліжок у реанімаціях може не вистачити – Ляшко

Якщо буде масове надходження хворих на коронавірус, 12 тис. ліжок в інфекційних лікарнях може не вистачити, заявив на позачерговому засіданні Верховної Ради заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– У нашій країні є близько 12 тис. ліжок в інфекційних лікарнях. Там загальна кількість інфекційних боксів – 2,5 тис. Водночас ми розуміємо, якщо буде масове надходження хворих на коронавірус, цих ліжок буде недостатньо, – розповів він.

Тому, за його словами, треба перепрофільовувати інші медзаклади.

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– Ми проаналізували, скільки ліжок є у відділеннях інтесивної терапії поза межами інфекційних лікарень. І статистика свідчить про те, що ми зможемо надали кваліфіковану домопогу. Маємо близько 3,5 тис. апаратів для штучної вентиляції легень саме у відділеннях інтенсивної терапії. Водночас цієї кількості може не вистачити, обладнання може бути застарілим. Тому вживаються заходи і виділяються додаткові кошти, – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради 17 березня ухвалили закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції. За законопроект проголосували 344 парламентарія.