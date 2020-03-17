З Польщі евакуюють майже 2 тис. українців

Майже дві тисячі українців не можуть повернутися з Польщі самостійно і чекають організованої евакуації.

За словами посла України в Польщі Андрія Дещиці, наразі опрацьовується питання організації спеціального авіарейсу з Варшави.

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Також розглядається можливість евакуації українців потягом. Це ж стосується і громадян, які застрягли на чесько-польській або німецько-польськії кордонах.

– Польська сторона може надати так званий санітарний коридор, яким до кордону людей везтиме потяг PKP Intercity, а вже з Перемишля – поїзд Укрзалізниці, – зазначив Дещиця.

Для цього, за його словами, потрібне відповідне рішення уряду Польщі, тож українські дипломати ведуть переговори з МЗС та Міністерством інфраструктури цієї країни.

Додому повернулися майже 3,4 тис. українців, які перебували на території Польщі без транспортних засобів.

Раніше Факти ICTV писали, що до 3 квітня обмежується в’їзд і виїзд з АР Крим та Севастополя.