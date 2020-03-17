Коронавірус в Україні: інтерв'ю Супрун про хворобу і дії уряду

Розповсюдження коронавірусу Covid-19 останніми тижнями стрімко набирає обертів. Хоча в Україні ситуація набагато краща, ніж в інших країнах Європи, влада не розслабляється.

Так, під час засідання Верховної Ради 17 березня народні депутати проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

Водночас люди вже почали посилено готуватися до перебування вдома. Потрібно пам’ятати, що у жодному разі не можна панікувати.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV екс-виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, чому не варто піддаватися паніці, як вберегти себе від коронавірусу та чи достатньо дій влади.

– Чому не варто панікувати під час карантину?

– Якщо у вас є потреба або схильність панікувати, краще спрямувати цю енергію в конструктивне русло. Потурбуйтеся про те, щоб максимально убезпечити свою оселю та робоче місце.

Проведіть профілактичні бесіди з рідними, друзями та сусідами. Запасіться насамперед не гречкою та сіллю, а санітайзерами та антисептиками.

Обмежувальні заходи вводяться для того, щоб знизити ризики поширення коронавірусу. Втім, якщо ваша дитина не буде ходити до школи або в садочок, але продовжить їздити у громадському транспорті до бабусі та дідуся, репетитора або на прогулянку – це не буде ефективно.

Загальний карантин не врятує вас, якщо ви самі не вирішите бути уважними та діяти зважено.

– Чи можна відрізнити коронавірус від грипу та інших респіраторних хвороб?

– Симптоми грипу та Covid-19 дуже схожі. Стовідсотково відрізнити захворювання одне від одного можна лише у результаті тестування.

– ВООЗ вже спростувала міфи про алкоголь, антибіотики, гарячу воду тощо. Які дійсно дієві методи профілактики?

– Зберігати спокій, допомагати одне одному та поширювати здоровий глузд – це основні поради.

Якщо говорити про конкретні дії, то це ретельне та часте миття рук з милом – не менше 30 секунд. Щоб не помилитися у розрахунках, можна двічі співати пісню про Путіна. Не треба торкатися очей, носу та рота брудними руками. Уникайте великих скупчень людей та контакту із тими, хто вже має симптоми застуди.

Роздрукуйте плакат з основною інформацією про коронавірус та повісьте у себе в під’їзді, офісі або спортзалі. Макети таких постерів є на сайті МОЗ, ЦГЗ або американського CDC.

– Вже підтверджено, що у зоні ризику люди похилого віку. Яка ситуація щодо дітей та вагітних жінок?

– Зараз даних для ґрунтовних висновків замало, і особливих рекомендацій для вагітних, породіль і немовлят немає. Ті дані, що є зараз, свідчать, що вагітні жінки не є більш вразливими до коронавірусу.

Тобто вони хворіють не частіше, ніж решта людей. Однак грип та попередня коронавірусна інфекція SARS-CoV становили для вагітних жінок більшу загрозу, ніж для інших людей. Тому і в разі цієї пандемії вагітних за визначенням відносять до групи ризику.

Вагітним жінкам варто уникати скупчень людей, ретельно мити руки, мати з собою рушник, а не користуватися повітряними сушарками у громадських вбиральнях, мати із собою спиртовмісний антисептик і обробляти ним руки, якщо немає можливості їх помити, не торкатися обличчя, розраховуватися карткою, а не готівкою.

Більше ходити пішки, менше користуватися транспортом. А загалом краще якомога більше залишатися вдома.

Що відомо про загрозу для вагітних, породіль та немовлят? Щодня дані доповнюються, але з наявної інформації видно, що всі живі матері і їхні діти живі, а патологій немає. На відміну від грипу, що точно становить загрозу для плоду.

З-поміж обстежених в Китаї 147 жінок, хворих на Covid-19, 8% мали важкі симптоми і одна людина захворіла критично, потребувала штучної вентиляції легень та народила шляхом позапланового кесаревого розтину.

Більшість жінок мали помірні симптоми хвороби. Жінки, що хворіли на Covid-19, частіше мають передчасні пологи. Такий висновок зробили на основі досить обмежених даних. Всі жінки зараз здорові, і їхні діти теж.

– У більшості людей коронавірус протікає без ускладнень. Як діяти – чи варто тепер звертатись у лікарню за мінімальних симптомів захворювання?

– Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, щоб запобігти зараженню інших, залишайтеся вдома та уникайте тісного контакту з іншими людьми. Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки з милом. Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.

Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем. Якщо ви нещодавно повернулися з Китаю або Італії чи іншої країни, де зафіксовані випадки захворювання на Covid-19, повідомте про це свого лікаря.

– Коронавірус вже в Україні. Чи правильно зараз діє наша влада, які ще заходи потрібно запровадити, щоб не допустити поширення вірусу?

Сьогодні дії українського уряду виглядають скоріше як імпровізація, а не як продуманий та чіткий план дій. Напередодні засідання Комітету здоров’я нації з’явилася інформація про те, що на нього зможуть потрапити лише народні депутати та їхні помічники нібито через обмежувальні заходи. Натомість у цей день в Україні все ще сідали літаки з Італії.

Громадяни досі практично не поінформовані про те, куди і як звертатися з підозрою на коронавірус. Чи є у нас тест-системи, де і в якій кількості. Тижнями нам розповідали про готовність української системи охорони здоров’я. Перераховували, скільки ми маємо ліжко-місць та медиків, інфекційних боксів та апаратів ШВЛ.

Але насправді ці цифри нічого не говорять про справжню спроможність системи до викликів, які можуть виникнути. Дивитися правді очі – перший крок до ефективного вирішення проблеми.

Неякісна комунікація або взагалі її відсутність є каталізатором паніки і непорозуміння. Ми побачили це на прикладі евакуації людей з Китаю до санаторію в Нових Санжарах. Інформаційний вакуум є чудовим підґрунтям для розповсюдження фейків та брехні про коронавірус, а також для діяльності шахраїв, які наживаються на страху людей.

“Провідні вчені” разом з “провідними фармацевтичними виробниками” і “провідними політиками” уже на повну займаються поширенням неправдивої інформації щодо засобів з профілактики коронавірусу. Нагадую, що препаратів для профілактики коронавірусу поки не існує.

Кожен з нас повинен бути відповідальним громадянином і дбати про себе та безпеку навколишніх. Особливо це стосується старших людей. Проінформуйте близьких про способи розповсюдження вірусу.

Попередьте, що вакцини від коронавірусу поки не існує, а жодні “фуфломіцини” та гомеопатія не є дієвими засобами профілактики. Порадьте також уникати великих скупчень людей: зокрема громадського транспорту та церкви. Якщо захворіли – залишайтеся вдома.

Від кожного з нас залежить, яких масштабів набере коронавірус в Україні. Кожен може докласти зусиль для того, щоб мінімізувати ризики.

Спілкувалася Лілія Ященко