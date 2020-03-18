Допомога через коронавірус: коли пенсіонерам доплатять 1 тис. грн.

Українцям із пенсією менше 5 тис. грн доплатять 1 тис. грн з 1 квітня.

Водночас індексацію пенсій проведуть 1 травня 2020 року, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

– З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій, – сказав він.