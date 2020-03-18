Фейки про коронавірус поширюються швидше, ніж сам вірус – Зеленський
Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
– Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України.