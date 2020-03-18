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Факти / Україна

Фейки про коронавірус поширюються швидше, ніж сам вірус – Зеленський

Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

– Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України.

Читайте: НБУ розробить пільговий режим кредитування на час карантину – Зеленський

До слова, Факти ICTV розібралися, які фейки про коронавірус ходять у ЗМІ, як на цьому заробляють і де шукати перевірені новини про захворювання.

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