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Факти / Україна / Суспільство

Карантин у Кривому Розі: міськрада зібралася на екстрену сесію

18 березня у Кривому Розі на екстреній сесії міськради прийняли рішення виділити додаткові 50 млн грн на медичну апаратуру і захисні костюми.

Перед засіданням кожному учаснику міських зборів виміряли температуру спеціальним тепловізором.

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За словами начальника міського відділу охорони здоров’я Костянтина Мурашко, на ці гроші планують закупити 24 апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), 35 кисневих концентраторів, 5 000 швидких тестів, 300 багаторазових костюмів, 10 000 одноразових, а також дезінфікуючі засоби і маски.

У випадку коронавірусу в Кривому Розі пацієнтів готові прийняти в інфекційній лікарні №1, де в робочому стані знаходяться 96 апаратів ШВЛ.

До слова, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

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