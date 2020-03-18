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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Україні: доктор Комаровський пояснив, чи можна дітям виходити на вулицю

У мережі активно ширять інформацію про те, що дітям не можна виходити на вулицю через коронавірус.

Нібито батьків за прогулянки із дітьми вулицями Києва штрафуватимуть.

У Міністерстві внутрішніх справ ці чутки назвали відвертим фейком. Жодних  заборон немає.

Відомий доктор Євген Комаровський радить виходити на вулицю з дітьми, оскільки їм потрібне свіже повітря.

– Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів і загострень алергії, що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою, – каже Комаровський.

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Комаровський назвав п’ять умов, яких потрібно дотримуватись:

  • під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми;
  • діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримуються дистанції;
  • ви маєте можливість залишити власне помешкання, не вступаючи в контакти з іншими людьми і не ”облизуючи” двері, поручні, кнопки;
  • ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою антисептик і знаєте, як ним користуватися. Ви готові, пройтися сходами пішки, уникаючи ліфта;
  • ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж крамничка біля під’їзду.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Джерело: Євген Комаровський

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