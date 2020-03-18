Медичну допомогу під час карантину отримають усі, хто її потребує – МОЗ

Надання медичної допомоги пацієнтам, що потребують її за життєвими показами, під час карантину продовжиться.

Про це повідомили у МОЗ.

– У мережі поширюється інформація про те, що у зв’язку з карантином в українських лікарнях нібито припиниться надання медичної допомоги, зокрема під час пологів або онкопацієнтам.

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Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності.

– Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя та розвитку станів, що загрожують життю, або може призвести до розвитку критичних станів, мають надаватися в повному обсязі і вчасно.

Нагадаємо, МОЗ України направило в регіони рекомендації щодо відтермінування планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.