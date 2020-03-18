Працівники Міністерства охорони здоров’я України прибули до Верховної Ради для проведення досліджень та епідемічних розслідувань.

Такі заходи вживають після виявлення коронавірусу у народного депутата Сергія Шахова.

– Зараз встановлюють усіх осіб, які контактували з вищезазначеним народним депутатом, для проведення необхідних тестів. Додатково проведуть санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, у роботі яких брав участь політик, – зазначили у МОЗ.

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Нині народний депутат перебуває на самоізоляції.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Сергій Шахов хворий на коронавірус. До цього він відпочивав у Італії, після чого у нього підвищилася температура.