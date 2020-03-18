У Чернігівській області зафіксували першу підозру на коронавірус.

Про це повідомив міський голова Андрій Прокопенко.

– Півгодини тому до Ніжинської міської лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила жінку із симптомами ГРВІ, зокрема температурою, ускладненим диханням.

За наявною інформацією, вона нещодавно повернулась із Італії.

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Лікарі здійснюють всі заходи згідно із затвердженим алгоритмом дій.

– Здійснено забір аналізів, які направлено до референс-лабораторії у Києві для проведення тесту на Covid-19.

Пацієнтку ізольовано у бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога.

Проведена оперативна нарада за участі керівництва ОДА, Управління охорони здоров’я, Національної поліції, Лабораторного центра МОЗ в Чернігівській області.

Усі служби області проводять відповідні заходи для протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні офіційно зафіксовано 14 випадків коронавірусу.