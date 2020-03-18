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Факти / Україна / Суспільство

На Дніпропетровщині п’ять осіб перевіряють на коронавірус

У Дніпропетровській області п’ятеро людей перевіряють на коронавірус.

Всього в Україні взяли на аналіз 41 пробу біоматеріалу. У пацієнтів підозрюють зараження на коронавірус.

Читайте: Де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах

Підозри на коронавірус є також у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях, а також з Києва.

До речі, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

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