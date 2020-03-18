На Івано-Франківщині 17 березня в обласній клінічній лікарні померла 56-річна жінка з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу в.о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів.

– Вчора в обласній інфекційній лікарні померла хвора, 56 років. Приносимо співчуття рідним і близьким. Виставили діагноз – грип А, ускладнений вірусно-бактеріальною пневмонією з важким перебігом. Усі зразки на дослідження, чи був у хворої коронавірус, в роботі. Наразі не підтверджено, що смерть наступила від коронавірусу. Перевірка триває. Усі матеріали надіслані до Києва, – сказав Федорів.

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За його словами, жінка захворіла ще 13 березня, а до лікарів звернулася лише 15 березня. Від запропонованої госпіталізації відмовилася.

16 березня в неї почалася задуха і її доправили швидкою до інфекційної лікарні, де під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, нині немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Івано-Франківській області. В інфекційній лікарні перебувають 9 хворих з підозрою на цю інфекцію.