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Факти / Україна / Суспільство

На Львівщині 24 особи госпіталізовано з підозрою на Covid-19

У Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус, однак наразі вони не підтверджені. Біоматеріал скеровано до Києва для дослідження.

Про це інформувала Галина Слічна, керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

З цих 24 осіб 12 — це мешканці міста Львова. Всі люди молодого віку, котрі повернулись з-за кордону.

Нагадаємо, станом на 20.00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

Джерело: Львівська міськрада

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