Член депутатської групи Довіра Верховної Ради України Сергій Шахов заразився коронавірусом.

Цю інформацію підтвердив сам депутат. Напередодні Шахов відпочивав в Італії, після чого у нього піднялася температура. Медлабораторія, до якої звернувся нардеп, телефоном підтвердила йому діагноз коронавірус.

– …Зателефонували мені з лабораторії і сказали, що підтверджується коронавірус …Якщо я отримаю документ з державної лабораторії, що все ж таки я захворів, немає питань – буду доповідати щодня, що відбувається з моїм організмом, – сказав Шахов.

Раніше про те, що серед нардепів є хворий на Covid-19, заявляв народний депутат фракції Слуга народу Олександр Качура.

– Вірус вже підтверджено у народного депутата, – сказав Олександр Качура на засіданні парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, посилаючись на оперативну довідку Міністерства охорони здоров’я.

Під час обговорення на засіданні комітету прозвучало прізвище Шахова.

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У прес-службі апарату Верховної Ради повідомили, що нардеп Шахов був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій.

– Народний депутат України Сергій Шахов на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня і позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня 2020 року був відсутній. Інша інформація уточнюється, – йдеться в повідомленні прес-служби.

У МОЗ також підтвердили, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків Covid-19 в Україні є народний депутат України.

– Проводяться всі необхідні дослідження і епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, перший український дипломат заразився коронавірусом за кордоном.

Фото: Сергій Шахов