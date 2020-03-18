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Факти / Україна / Політика

Народна медицина проти коронавірусу – як лікується нардеп Шахов

Член депутатської групи Довіра Сергій Шахов, у якого 18 березня 2020 року підтвердили коронавірус, перебуває вдома та почувається добре.

Нардепу стало зле напередодні, він викликав лікарів, які взяли у нього аналізи.

– Почалося усе це три дні тому. Температура 38 градусів. Я, як нормальний громадянин України, викликав лікарів і здав аналізи на грип. Аналізи показали негативну форму. Я запитав, чи є тести на коронавірус. Лікарі відповіли, що ні. Настуного дня я знову викликав лікарів, аби перевірили легені. У мене взяли кров та мазок з рота. І тільки сьогодні зателефонували з лабораторії та підтвердили коронавірус, – розповів Сергій Шахов у своїй сторіз на сторінці у Facebook.

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Поки очікував результати, нардеп лікувався народною медициною.

– Спочатку лікарі дали прості рецепти – більше пити води, можна махнути 50 грамів, але я не п’ю. У цій ситуації я лікувався, як лікували мене мама, бабуся – малина, лимон. І сьогодні я почуваю себе нормально. Температура впала. Це не так страшно, як його малюють. Треба прибирати паніку, – додав Сергій Шахов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Сергій Шахов заразився коронавірусом.

Фото: Сергій Шахов

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