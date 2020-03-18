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Факти / Україна

ООС: окупанти 10 разів відкривали вогонь по ЗСУ, поранено двох бійців

Бойовики за останню добу 10 разів обстріляв позиції ЗСУ в зоні ООС. Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема, шість обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід та чотири – в районі угруповання Північ.

– Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Бойовики обстріляли ділянки розведення сил Богданівка-Петрівське

Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців Об’єднаних сил.

З початку доби 18 березня російські окупаційні війська один раз обстріляли українські позиції.

Нагадаємо, на пунктах пропуску на лінії розмежування на Донбасі посилюються заходи контролю, повного обмеження пересування не буде.

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