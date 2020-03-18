



Перші наслідки карантину: у Сєвєродонецьку протест через заборону торгівлі / 2 фотографии

Через протест до торговців приїхало керівництво з обласного управління поліції та обласної військово-цивільної адміністрації.

Після переговорів домовились, що сьогодні ринок ще зможе допрацювати до вечора. А вже з 19 березня торгівля на ринках регіону буде заборонена.

Нагадаємо, згідно з правилами карантину в Україні, можуть працювати тільки аптеки, магазини і АЗС.

Навчальні заклади, ТРЦ, кафе, бари, ресторани, салони краси, ринки, культурні та розважальні заклади закриті.