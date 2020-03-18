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Факти / Україна

Погода в Україні на 18 березня (КАРТА)

На сході без опадів, температура вночі до -4°, вдень до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до -4°, вдень до +11°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +1°, вдень до +14°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +2°, вдень до +9°. У центрі без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +11°.

Читайте: Весняні канікули 2020 в Україні – дата

У Києві без опадів, температура вдень до +9°, ввечері – до +4°.

Погода в Україні на сьогодні, 18 березня 2020

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.

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